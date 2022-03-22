Украина убрала Лободу из списка «неугодных»

Украинские власти убрали Светлану Лободу из списка «неугодных» звёзд. Об этом в соцсетях сообщила сама певица.

На новость отреагировала Виктория Боня, которая порадовалась за артистку.

Рада за Светлану! — написала в своём Telegram-канале светская львица.

Лобода несколько лет назад перевезла всю свою семью в Европу, а в последнее время находилась в Латвии. В этот момент её имя попало в «чёрный» список, а люди стали требовать, чтобы исполнительницу лишили звания заслуженной артистки Украины.

Певица отреагировала на это довольно резко: она заявила, что ей «плевать» на эти списки. а гражданство у неё только одно — украинское. Но после того , как появилась новость о волонтёрстве певицы, Лобода снова стала желанной гостьей на родине.

Примечательно, что и карьера, и известность певицы достигли своих высот благодаря выступлениям в России. Именно здесь бывшая солистка «ВИА Гры» активно зарабатывала деньги на концертах и частных вечеринках. По неофициальным данным, певица заработала в России десятки миллионов евро. Некоторое время назад она купила недвижимость на Мальте. О своих заработках в России Лобода умалчивает.

Ранее Светлана Лобода вышла на связь с поклонниками и показала, где она находится и чем занимается. Заработавшая в России славу и деньги артистка утверждает, что находится в Латвии и занимается волонтёрством, покупая товары в помощь землякам.