Украина, отсутствие ролей, лишний вес: куда пропал актер Петр Красилов

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Заслуженный артист России Петр Красилов, прославившийся после выхода сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой», более пяти лет не снимается в кино. Что известно о его творчестве и личной жизни?

Чем сейчас занимается Петр Красилов

Петр Красилов служит в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), где играет в комедии «Чехов-Gala». Он также принимает участие в спектаклях других московских театров в качестве приглашенного артиста и гастролирует по России с постановками «Двое в лифте, не считая текилы» и «Главная роль».

Артист последний раз снимался в кино в 2019 году. В программе «Мой герой» с Татьяной Устиновой Красилов предположил, что ему не предлагают роли в фильмах из-за того, что он прибавил в весе.

«То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать. Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком», — отметил он.

Что известно о проблемах со здоровьем у Красилова

Петр Красилов в 2021 году переболел коронавирусом, после чего у него появились проблемы со здоровьем, в том числе он поправился на 30 килограммов.

«Последствия были очень серьезными. Я набрал 30 лишних килограммов. Мой организм к этому сложно отнесся. Чтобы привести себя в ту форму, в которой я был года четыре года назад, надо оторвать свой зад от дивана, извините, за выражение. Это я и делаю», — сказал он в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

Актер стал следить за своим питанием и вести активный образ жизни, благодаря чему смог похудеть на 20 килограммов.

Как Петр Красилов относится к Украине

Петр Красилов в 2017 году был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» после посещения Крыма, куда приезжал с постановкой «Двое в лифте, не считая текилы». Актер гордится тем, что вошел в этот список.

«Изначально относишься к этому несерьезно, потому что это глупость. Я знаю многих артистов, режиссеров, которые в эти списки попали и которых я очень люблю, уважаю и у некоторых учусь. Если я в этом списке, я могу сказать, что горжусь этим. Значит, я что-то хорошее умудрился в своей профессии сделать», — сказал он на пресс-конференции в Симферополе в 2018 году.

Красилов считает русских и украинцев братскими народами, которые могут уживаться друг с другом и разговаривать на любом языке.

«Когда я еще не был внесен в эти списки, я приезжал в Киев и не видел там ни одного человека, который смотрел бы на меня с ненавистью. Я ходил по улицам, разговаривал на русском языке, никто мне в лицо не плевал за это», — заявил артист.

Что известно о личной жизни Петра Красилова

Первой гражданской женой Петра Красилова была актриса Наталья Селиванова. В 2002 году у них родился сын Иван, но артисты расстались через два года отношений.

В 2005 году актер женился на актрисе Ирине Шебеко, которая родила ему дочь Александру. Спустя 16 лет брака они развелись. Как рассказала Наталья Селезнева в интервью «Центральному телевидению», супруга Красилова при разводе пыталась забрать все совместно нажитое имущество.

«Ну там женщина с характером, она выжала все, что хотела выжать из этого брака. В какой-то степени мне жалко Петю. Он не с той женщиной связался», — уточнила актриса.

По словам Натальи Селезневой, сама она при расставании с Петром Красиловым ничего не требовала от возлюбленного и на алименты подала только потому, что на этом настаивала мама артиста.

«Я ничего не предпринимала, пока многие мне не стали говорить о том, что я лишаю своего ребенка законных денег, которые могла бы потратить на его образование. Мама Петра многое сделала. Она очень понимающий, чуткий человек», — рассказала первая супруга Красилова.

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