Украина, отказ посещать Крым, театр: как сейчас живет Никита Панфилов

Фото: Щербак Александр/ТАСС

Россия. Москва. Актер Никита Панфилов в роли Иоганна Вильгельма Мебиуса в сцене из спектакля «Физики» по пьесе Фридриха Дюрренматта в постановке режиссера Алексея Дубровского в Малом театре на Большой Ордынке.

Российский актер Никита Панфилов известен зрителю по сериалам «Мажор», «Сладкая жизнь» и роли Макса в украинской ленте «Пес». В каких проектах сейчас задействован артист, что известно о его личной жизни?

Чем сейчас занимается Никита Панфилов

Никита Панфилов после 10 лет службы в МХТ имени Чехова ушел из театра и начал развивать актерскую кинокарьеру. Однако позднее принял приглашение актера и художественного руководителя Малого театра России Юрия Соломина присоединиться к нему.

«Юрий Соломин лично меня позвал в Малый театр и предложил роль Мебиуса в „Физиках“ Дюрренматта. Я понял, как сильно соскучился по сцене, по запаху театра», — рассказал Панфилов «Вечерней Москве».

Артист уже несколько лет выходит на сцену с постановкой «Физики». На телеэкранах его можно увидеть в сериале «Акушер». Также он сейчас снимается в главной роли в сериале «Продолжение вещей», премьера которого запланирована на 2024 год.

Актер отказался от социальных сетей. По словам Панфилова, благодаря этому у него появилось больше свободного времени и меньше хейта.

Почему Панфилов отказался посещать Крым

Никита Панфилов в 2019 году признался, что намеренно не ездит на полуостров, чтобы не потерять роль в сериале «Пес», съемки которого ведутся украинской телекомпанией.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — объяснил он.

Актер также рассказал о появившихся трудностях на фоне ввода ограничений со стороны России и Украины. По его словам, ранее он летел до Киева чуть более часа, а теперь дорога в украинскую столицу у него отнимает пять часов.

Никита Панфилов никогда не высказывался насчет спецоперации. Артист отказывается говорить на тему политики.

«Есть две вещи, о которых я не говорю никогда: про политику и про моих бывших. Давайте о чем-нибудь хорошем», — отметил он.

Как Панфилов относится к санкциям к российским спортсменам

Никита Панфилов в школьные годы занимался греко-римской борьбой, входил в олимпийский резерв юношеской сборной страны, является мастером спорта. Он всегда следит за успехами российских спортсменов и считает, что на них не должна влиять политическая ситуация.

«Спорт должен быть среди сильнейших, спорт должен быть каким-то островком человечности, отдельно от всех политических или еще каких-то личностных разногласий. Я считаю, что, если есть спортсмены, которые горят желанием сразиться с другими, надо принимать вызов, а не ставить барьеры», — сказал актер NEWS.ru.

Панфилов также выступает против того, чтобы российские спортсмены выступали на Олимпиаде под белым флагом.

«Конечно, это Россия, это российские спортсмены, они должны выступать под флагом и с гимном своей страны», — уточнил артист.

Что известно о личной жизни Никиты Панфилова

Никита Панфилов впервые женился в студенческие годы на однокурснице Вере Бабенко. Этот брак быстро распался. В 2010 году артист сыграл свадьбу с журналисткой Ладой Поярковой. Через три года у них родился сын Добрыня. Но когда мальчику исполнилось два года, родители развелись. Актер рассказал в программе «Судьба человека», что причиной окончания отношений стала измена со стороны супруги. По его словам, он был готов простить жену и сохранить семью ради сына, однако развода не удалось избежать.

В 2017 году Панфилов женился на стоматологе Ксении Соколовой, спустя год у них родилась дочь Аврора. Актер уделяет много времени воспитанию наследников.

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