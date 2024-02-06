Украина, концерт в Москве, критика коллег: как сейчас живет Таисия Повалий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Таисия Повалий

Украинская и российская певица Таисия Повалий после начала спецоперации переехала в Москву. Как она живет сейчас, чем занимается, что про нее говорят коллеги?

Почему Повалий решила переехать в Россию

Таисия Повалий приняла решение переехать из Киева в Москву в 2022 году. На Украине она жила в трехэтажном доме площадью 450 квадратных метров. Элитную недвижимость пришлось оставить, в российской столице певица снимает трехкомнатную квартиру. Однако Повалий отмечала, что ни о чем не жалеет.

«При этом я всегда помнила про свои исторические корни, ценила свой род. Лес, село, хаты, коровы, бабушка, украинская мова, украинская народная песня — все это тоже жило всегда во мне. Поэтому никогда никого я не предавала», — рассказывала она.

Спустя время исполнительница также перевезла в Россию свою маму.

Сын артистки — 39-летний Денис Повалий остался на Украине. Несмотря на разногласия, семья продолжает общаться.

Что Повалий говорила про спецоперацию

Таисия Повалий поддержала спецоперацию. Исполнительница заявляла, что видит в действиях России на Украине спасение.

«Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее. А теперь это вижу. Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я с Россией», — объясняла артистка свою позицию.

В октябре 2022 года украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.

Ограничения на знаменитостей наложены на пять лет и включают 15 ограничительных мер, включая блокирование активов, запрет торговых операций и вывод капитала из Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде, запрет на приобретение земельных участков.

Что про Повалий говорили коллеги-украинцы

9 мая Таисия Повалий выступила в Кремле, исполнив украинскую народную песню вместе с кубанским хором. Украинские коллеги артистки, которые после начала спецоперации осудили действия России, негативно отнеслись к этому.

Певец Никита Алексеев (Alekseev) раскритиковал Повалий за ее выступление в Кремле.

«В ней из украинского только буквы, которые она произносит», — подчеркнул он.

Певица Анастасия Приходько заявила, что Повалий необходимо лишить всех наград и украинского гражданства. Также ее возмутило, что в 2011 году артистка получила в России орден Дружбы за «расширение культурных связей между РФ и Украиной» и «большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка».

Чем сейчас занимается Повалий

Таисия Повалий продолжает творческую деятельность.

10 декабря 2024 года у нее запланирован большой сольный концерт в Москве.

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