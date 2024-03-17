«Уйдем в монахи»: Сати Казанова рассказала о знакомстве с мужем Сати Казанова познакомилась с будущим мужем после личной драмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Бывшая участница группы «Фабрика» 41-летняя певица Сати Казанова на момент знакомства с будущим мужем, итальянцем Стефано Тиоццо, совсем не хотела заводить отношения. Он тоже — у обоих были «разбиты сердца», призналась пара на встрече в рамках паблик-тока «Мы и они».

Я вовсе не искала отношений и уж тем более замужества с иностранцем, итальянцем. Это не было даже идеей. Кстати, в момент знакомства я пребывала примерно в таком же настроении, как и он: что угодно, но только не отношения. У нас обоих была личная драма, мы были с разбитыми сердцами. «Никогда, уйдем в монахи», — поделилась Казанова.

Сам Тиоццо вспоминает, что в тот момент жизни он был так подавлен, что не влюбился бы даже в самую красивую женщину мира. Однако именно она перед ним и оказалась в лице будущей жены, рассказал он.

Сейчас Казанова живет на несколько стран. Большую часть года она проводит в Италии, на Бали и в Индии, где занимается духовыми практиками. Певица создала сообщество под названием «Пространство духовного развития», в котором приглашает всех желающих отправиться в путешествие к достижению внутренней гармонии за определенную плату. Они с мужем являются последователями Свами Вишвананды — индуистского гуру с острова Маврикий.

Ранее певица впервые за несколько месяцев появилась на церемонии вручения премии Prix D’excellence De La Beaute с округлившимся животом. Для выхода на публику артистка выбрала облегающее черное платье с глубоким разрезом, которое подчеркивало изменения в фигуре. Поклонники предположили, что звезда находится на ранних месяцах беременности.