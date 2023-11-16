Уилл Смит отреагировал на обвинения в гомосексуальности Уилл Смит опроверг обвинения в гомосексуальности со стороны экс-помощника

Фото: Ismael Rosas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уилл Смит

Американский актер Уилл Смит собирается подать в суд на бывшего друга и ассистента по имени Билаал, который в YouTube-подкасте UNWINEWITHTASHAK рассказал о нетрадиционной ориентации артиста, пишет TMZ. По данным издания, экс-помощник звезды заявил, что видел, как Смит занимался сексом с актером Дуэйном Мартином в гримерке. Команда Смита назвала обвинения однозначно ложными, говорится в сообщении.

Представитель Смита полностью отрицает это сообщение, сообщив, что история полностью сфабрикована и утверждение однозначно ложное. Источник, близкий к ситуации, сообщил нам, что Уилл рассматривает возможность подачи судебного иска после высказываний Билаала, — пишет издание.

Ранее супруга актера Джада Пинкетт-Смит рассказала, что рассталась с мужем семь лет назад, но предпочла не сообщать об этом поклонникам. Женщина призналась, что официально они все еще женаты, но «пытаются выяснить», что происходит с их отношениями. Звездную пару считали одной из самых крепких в Голливуде.

52-летняя Пинкетт-Смит также впервые прокомментировала действия Смита на церемонии вручения «Оскара», отметив, что вначале подумала, что ее супруг участвует в розыгрыше. Женщина заявила, что приняла происходившее за пародию и не поверила, что это реально.

Пинкетт и Смит поженились в 1997 году. У пары двое детей: 22-летняя дочь Уиллоу Камиль Рейн и 25-летний сын Джейден Кристофер Сайер.