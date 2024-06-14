«Уходит в минус»: раскрыты траты Полины Гагариной на шоу в «Лужниках» Дворцов: Полина Гагарина потратила на свое шоу в «Лужниках» 10 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Российская певица Полина Гагарина вложила около 10 млн рублей в свой концерт в «Лужниках», который даст в конце июня, и не сможет заработать на нем, считает продюсер и шоумен Сергей Дворцов. По его словам, которые приводит издание «Страсти», для артистки это будет почти благотворительное выступление.

Аренда «Лужников» на вечер стоит 10 млн рублей. Соответственно, мы понимаем, что она уходит в ноль. Концерт стоит у Гагариной порядка 7−10 млн рублей за вечер. Поэтому по большей части действительно Полина уходит в ноль, а то ли в большущий минус, — рассказал Дворцов.

Ранее и сама Гагарина предположила, что ничего не заработает после концерта в «Лужниках». Более того, она уходит в серьезный минус, так как тратит на шоу часть собственных денег. Она назвала концерт неокупаемым.

По словам певицы, она тем не менее готова на такие затраты, поскольку хочет, чтобы в России состоялся концерт «такого грандиозного масштаба». В то же время режиссер-постановщик шоу Максим Мартынов добавил, что создатели подготовят для зрителей необыкновенные образы и визуальные решения в каждом номере.

Гагарина также призналась, что не стремится стать новой Аллой Пугачевой для России. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, артистка подчеркнула, что не является «заменителем» кого-либо на отечественной эстраде, она просто делает свою работу, которую очень любит.