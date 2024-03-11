«Уходила со сцены со слезами»: Анна Asti объявила о переносе концертов Певица Анна Asti объявила о переносе мартовских концертов из-за проблем с ногами

Российская певица Анна Asti объявила о переносе запланированных в марте концертов на апрель. На своей странице в Telegram она сообщила, что причиной этому стали проблемы со здоровьем. По словам исполнительницы, в январе она перенесла операцию на ступнях обеих ног и сейчас физически не может переносить двухчасовые выступления.

Напомню, что в январе я сделала операцию на обеих ступнях, но пока я не могу работать, потому что у меня сильно болит одна нога. <...> Мы вынуждены перенести наш мартовский тур на апрель. <...> Я до последнего рвалась и пыталась пробовать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах, — написала Asti.

Она добавила, что в настоящее время активно занимается своим здоровьем. Певица также не исключила проведения еще одной операции на ногах. Asti подчеркнула, что все купленные на март билеты будут действительны на новые даты, которые объявят позже после договоренности с площадками.