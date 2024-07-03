Уход со сцены, критика Пугачевой, отказ от эмиграции: куда пропал Тимати

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рэпер Тимати объяснил, что решил покинуть сцену семь лет назад из-за желания больше времени посвящать своей дочери Алисе. Также он признался, что пересмотрел жизненные приоритеты. Как сейчас живет Тимати, что известно о его личной жизни?

Что Тимати рассказал об уходе со сцены

На своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что с последнего тура в 2017 году не выступал практически нигде, кроме частных мероприятий. Музыкант назвал свое решение осознанным и взвешенным и объяснил причины.

«Я понял, что моей любимой дочке пять лет, а отец всегда на студии или на гастролях, а время летит, и она уже больше маленькой никогда не будет, запомнив папу только где-то там на сцене и в телевизоре, а не как папу, который учил ее серфингу и был на всех ее отчетных концертах, праздниках или просто гуляющим с ней в парке», — поделился артист.

В качестве второго аспекта Тимати отметил наступающий рубеж кризиса среднего возраста. По его мнению, за 25 лет в индустрии он достиг всех возможных вершин внутри страны и даже за ее пределами.

«Нужно либо оставаться в этой петле до старости и всегда опираться на профильную профессию, понимая издержки временной актуальности, вечно бежать куда-то за трендом, стараясь быть молодым, и в итоге соскуфиться (стариться — как пояснил мне [певец Егор] Крид), либо сломать свою систему и пройти большую внутреннюю трансформацию, чтобы поменять кардинально все в своей жизни», — написал музыкант.

Он отметил, что во время карантина пересмотрел свои приоритеты и стал больше времени уделять семье, бизнесу и хобби. По словам рэпера, ему сейчас не важно, будут ли входить его треки в чарты. Музыкант поблагодарил слушателей за веру и пройденный вместе путь.

«Вы до сих пор знаете наизусть многие песни и связанные с ними истории. Это очень приятно и круто. Иногда, выходя на сцену, я чувствую, как мне всего этого не хватало, и я как будто бы вернулся, никуда не уходив», — заключил артист.

Что Тимати говорил об эмиграции и о мобилизации

Тимати подпал под критику журналистки Ксении Собчак в период, когда в России была объявлена частичная мобилизация. Она сообщила, что шоумен уехал в Узбекистан.

В ответ Тимати заявил, что находится в Москве, и, если понадобиться, он готов отдать долг Родине.

«Я в Москве. Дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. <...> Долг родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов», — сообщил Тимати.

Артист также отметил, что не получал повестки и намерен сконцентрироваться на посильной помощи своей стране: «Спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать».

Почему Тимати раскритиковал Пугачеву

Тимати раскритиковал народную артистку СССР Аллу Пугачеву после просьбы признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным (внесен минюстом РФ в список иноагентов). Шоумен отметил, что эстрадная певица имела призвание в России и получала награды, а сейчас ведет себя недостойно.

«Быть излюбленной властью и всю жизнь получать государственные награды, практически собрать „полного кавалера ордена“ — и споткнуться на неполучении последней степени. Здесь скорее правда, о которой не знает читатель», — отметил он.

Тимати также напомнил Галкину, что он стал узнаваемым и популярным благодаря многолетней работе на федеральном телевидении в России.

«Думаю, что поливать помоями свою „любимую“ страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!» — написал он в социальных сетях.

Что известно о личной жизни Тимати

Сейчас артист встречается с моделью Валентиной Ивановой. В августе девушка публично призналась в любви к спутнику в социальных сетях.

«Ты мой самый лучший подарок. Мне так повезло встретить тебя, ты удивляешь меня своей добротой, целеустремленностью и щедростью. Ты делаешь нашу жизнь намного лучше. Спасибо, что ты самый удивительный мужчина, друг, партнер. Я люблю тебя», — сказала она.

Тимати ни разу не был женат, но у него есть дети от разных возлюбленных. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.

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