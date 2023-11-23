Уход из Comedy Club, дружба с Бурковским, 18 лет брака: куда исчез Башкатов Актер Башкатов объяснил уход из Comedy Club желанием играть в театре и кино

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Михаил Башкатов

Актер, бывший участник КВН Михаил Башкатов рассказал, что ушел из Comedy Club. Почему он это сделал, чем сейчас занимается, общается ли с Андреем Бурковским, с которым вместе играл в сериалах и комедийных шоу?

Почему Башкатов ушел из Comedy Club

Актер рассказал, что оставил шоу, поскольку решил серьезно заняться работой в театре и кино. По словам Башкатова, он снялся только в одной сцене с Тимуром Батрутдиновым, но быстро потерял интерес к подобному формату шоу.

«Там [в Comedy Club] классная атмосфера, там классные ребята, но я там так и не почувствовал себя своим. <...> Я просто еще в какой-то момент понял, что уже что-то подобное делал в КВН, в „Даешь молодежь!“», — сказал артист в выпуске шоу «Откройте, Давид».

Башкатов признался, что после выпуска из школы драмы Германа Седакова его затянуло драматическое искусство. В то же время он участвовал в постановке «Мария Стюарт» по одноименному произведению Фридриха Шиллера. Кроме того, Башкатову предложили роль в сериале «Кухня», в котором он снимался на протяжении трех сезонов.

Чем сейчас занимается Башкатов

Актер регулярно появляется на телевидении. На телеканале «Спас» он ведет передачу «Святыни России». В октябре 2021 года участвовал в шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ.

Артист пробовал себя и в дубляже. На экраны выходили мультфильм «Кот Гром и заколдованный дом» и анимационный фильм «Плохие парни», герои которых говорили голосом Башкатова. В 2021 году артист озвучил кота Мяуча в мультсериале «Чуч-Мяуч» от студии «Союзмультфильм».

Большую часть времени Башкатов проводит в театре. Сейчас с его участием можно посмотреть такие постановки, как «Шикарная свадьба», «Верните мой 2007-й» и «Все о мужчинах». Все эти спектакли комедийные, однако в 2022 году Башкатов сыграл в драматическом «Трудном экзамене».

Спектакль рассказывал о сложностях подросткового самоопределения и взаимоотношений с родителями. Одну из главных ролей — отца подростка Руслана, не определившегося с жизненной целью, — исполнил Башкатов. Он признался, что постановка была одновременно экспериментом и поводом задуматься об извечных проблемах взаимопонимания.

«Не бывает простых спектаклей. Всегда есть момент, когда кажется, что ничего не получится. Ровно то же самое было перед премьерой спектакля в Москве. Надо этот момент пережить, вместе пройти, и вдруг рождается спектакль», — говорил Башкатов.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Михаил Башкатов в роли отца Руслана (слева) и Марк Эйдельштейн в роли Руслана во время премьеры спектакля по произведению «Трудный экзамен»

В послужном списке артиста 36 работ в 32 разных проектах.

Дружит ли Башкатов с уехавшим Бурковским

В 2022 году актер говорил, что может назвать коллегу другом. В интервью «КП-Екатеринбург» он отмечал, что знаком с актером Андреем Бурковским с 2000 года — за это время артисты многое прошли вместе.

«Было много разных ситуаций, когда Андрей показывал, что я могу полностью ему доверять, что всегда могу на него положиться, как и на всю свою команду. Когда 10 парней за десять лет прошли огонь, воду и медные трубы как сослуживцы, я на каждого из них могу положиться, потому что они мои друзья», — рассказал Башкатов.

Актер добавил, что часто виделся с Бурковским вне съемочной площадки: они общались семьями. Кроме того, по словам Башкатова, дружили и дети артистов.

Что известно о личной жизни Башкатова

Актер женат на девушке по имени Екатерина. Вместе они уже почти 20 лет, однако официально зарегистрировали брак только в 2009 году.

«Катя была такая притягательная. А познакомились мы в ночном клубе. Это был 2005 год. Мы тогда с друзьями все выходные проводили в клубах. В один из вечеров нас свела наша общая знакомая. Мы плясали всю ночь. Потом я пошел провожать ее домой. Ну и с тех пор больше не расставались», — рассказывал Башкатов в одном из интервью.

Пара воспитывает четверых детей: троих сыновей Тимофея, Федора и Степана и дочь Тею. Артист рассказывал, что присутствовал на последних родах супруги.

«Был рядом с женой и воочию наблюдал этот подвиг. Думаю, каждый мужчина хотя бы раз в жизни должен присутствовать на родах своей жены, чтобы увидеть, на что способна твоя женщина. Это настоящее чудо», — говорил Башкатов в интервью «Газета.ru».

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