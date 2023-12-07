Уход из «Что? Где? Когда?», работа в СПБГУ: куда пропал Федор Двинятин

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Федор Двинятин

Филолог Федор Двинятин известен российскому зрителю благодаря участию в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Почему он перестал сниматься в передаче, чем сейчас занимается?

Что известно об уходе Двинятина из «Что? Где? Когда?»

Ученый пришел на «Что? Где? Когда?» в 1990 году. Его пригласили в команду Ирины Ганделян. Из 47 игр, в которых участвовал Федор Двинятин, он вместе с коллегами выиграл 33.

Знатока в 2002 году признали чемпионом мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?». За 15 лет игр он получил четыре «Хрустальных совы», а в 2005-м покинул телепроект после поражения в финале года в составе команды Алексея Блинова.

Блинов назвал ту игру худшей как капитана, потому что он не нашел баланс между Двинятиным и другим знатоком Ровшаном Аскеровым. Два игрока в финале шумно обсуждали вопросы, каждый давил на главу команды, чтобы тот выбрал его версию. В итоге игра закончилась со счетом 6:3 в пользу телезрителей.

Вдобавок несменный ведущий программы Борис Крюк тогда отдал звание третьего магистра знатоку Виктору Сидневу, хотя перед этим выдвигалась кандидатура Федора Двинятина.

«Он очень сильно претендовал пять лет на магистра, но ему не дали ровно по той причине, потому что он приезжал, отыграл, сделал ручкой и пошел. Или не пришел вообще», — говорил магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

В интервью You-Tube-каналу «Интервью на удаленке» Друзь рассказал, что неоднократно на протяжении нескольких лет звал Федора Двинятина вернуться на телеигру.

«Я лично приглашал его после 2005 года. Но бывают разные люди. Федя сказал, что он заканчивает спорт и больше не занимается этим. Я приглашал его и в 2010 году на очередные юбилейные игры в команду Андрея Козлова. Но Федя крепок, как кремень», — сказал Друзь.

Чем сейчас занимается Федор Двинятин

Федор Двинятин является доцентом кафедры русского языка в Санкт-Петербургском государственном университете. В прошлом году он проводил вебинары для участников студенческой олимпиады «Я — профессионал» по направлению филологии.

Также бывший знаток до декабря 2022 года был ведущим культурологической программы «Кругозор» на «Радио России».

По словам Александра Друзя, Двинятин на настоящий момент ведет закрытый образ жизни. По его словам, ученый никогда не был общительным человеком.

«Мы редко общаемся, потому что Федя — не слишком общительный человек. Но мы все-таки в одном городе живем, так что, насколько я могу судить, с ним все в порядке. Он успешно преподает в большом нашем университете, и, может, не только в нем. Я могу только позавидовать нашим студентам, поскольку он прекрасный ученый и замечательный лектор», — отметил Друзь.

Карьеру преподавателя Двинятин начал еще в 1992 году. Он поступил в аспирантуру на кафедру русского языка СПБГУ. В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию, которая была на тему «Лингвопоэтический анализ Торжественных слов св. Кирилла Туровского».

Известно, что он женат на кандидате филологических наук Джамиле Садуллаевой. У них есть дочь.

В 2015 году по опросу телезрителей и знатоков Федор Двинятин стал любимым игроком в истории интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и получил вязаную сову.

Читайте также:

Как сейчас живут ведущие «Пока все дома» Тимур Кизяков и Андрей Бахметьев

Закрытие «Сам себе режиссер», жизнь в Киеве: куда пропал Алексей Лысенков

«Человек и закон», поддержка СВО, санкции: как сейчас живет Алексей Пиманов