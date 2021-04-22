«Ух, огонь!»: поклонники оценили фото Тодоренко в белоснежном секси-боди

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Немецкий музыкант и фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн запел на русском языке. Он исполнил советскую песню «Любимый город» Евгения Долматовского. В оригинале её поёт актёр Марк Бернес. Запись опубликована на YouTube-канале исполнителя.

Немецкий музыкант и фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн запел на русском языке. Он исполнил советскую песню «Любимый город» Евгения Долматовского. В оригинале её поёт актёр Марк Бернес. Запись опубликована на...