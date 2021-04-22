«Ух, огонь!»: поклонники оценили фото Тодоренко в белоснежном секси-боди

Российская телеведущая Регина Тодоренко решила развлечь своих подписчиков, опубликовав на своей странице в Instagram пикантное фото. На снимке девушка предстала позирующей в белоснежном боди, открывающем её округлые бёдра. Подписчики с восторгом отреагировали на кадр.
Моё утро сегодня было таким, — подписала Тодоренко фото.
Судя по снимку, фотографировалась телеведущая в гримёрной. В кадре виден стол с украшениями, а также стакан с кофе.
«О, боги», «Ух, огонь», «Ула-лааа», «Шикарная, красиво очень», «Отличное утро», «Счастливая девушка. Глаза горят и всегда светишься», написали комментаторы.
Среди подписчиков также оказалась и Светлана Бондарчук. «Хорошее утро!» — написала в ответ светская львица.
Ранее пользователи Сети оценили новый смелый образ телеведущей Юлий Барановской. Многодетная мама устроила фотосессию во время поездки на Байкал. На снимках девушка предстала в песочном боди с длинными рукавами, демонстрируя голые стройные ноги в меховых сапогах. Сама Барановская при этом позирует, стоя на колене на льду озера.