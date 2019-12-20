https://static.news.ru/photo/a71ed29c-249c-11ea-accf-fa163e074e61_660.jpg Арсений Шульгин с Лианой Фото: arseniy_shulgin/vk.com

Появились новые подробности личной жизни сына певицы Валерии Арсения Шульгина. Выяснилось, что его новая избранница оказалась девушкой с весьма сомнительной репутацией. Как стало известно журналистам, с Лианой и её влиятельными родителями судились из-за денег и угроз.

В частности, один из скандалов был связан с магазином одежды, который, предположительно, принадлежал самой Лиане и её матери Вере Волковой. На них подал в суд один из сотрудников, который не получил денег за свою работу. Жалобы на семью поступили также от модели Лизы Молчанской, которая сообщила об угрозах в свой адрес со стороны предпринимателей. Тогда суд Благовещенска постановил взыскать с работодателя положенную сумму и моральную компенсацию в размере пяти тысяч рублей.

Ещё один крупный скандал произошёл в 2013 году, когда Волковых обвинили в том, что они выживают жительницу города из дома, используя депутатские полномочия. Мать Лианы на тот момент являлась депутатом городской думы города Благовещенска, а отец занимался строительным бизнесом. Это дело закончилось в пользу родителей девушки, однако в вердикте суда говорилось о «запугивании хозяина поджогом».

Вера Волкова оказалась замешана и в финансовых махинациях. Она попросила депутата городской думы Игоря Чеглакова получить кредит на компанию своего мужа — около 20 миллионов рублей. В качестве залога Чеглаков указал собственный земельный участок, однако впоследствии Волкова отказалась вернуть деньги, а в суде заявила, что и вовсе не брала их, передаёт «СтарХит».

Ранее NEWS.ru писал, что Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Молодому человеку потребовалась госпитализация. По словам супруга Валерии, музыкального продюсера Иосифа Пригожина, сын хотел сделать сюрприз матери и тайно ехал в Северную столицу на её выступление. За рулём автомобиля находилась девушка Арсения, которая не справилась с управлением и врезалась в отбойник. В местной больнице молодому человеку сделали операцию, характер которой Пригожин не раскрыл.