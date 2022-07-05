«Угомоним эту бесовщину»: в ГД ответили на претензии кубанцев к Бузовой Депутат Госдумы заявил, что жители Кубани вправе жаловаться на Бузову из-за нарушения моральных норм на ее концертах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова

Депутат Госдумы Сергей Соловьев заявил NEWS.ru, что ему понятно желание православных жителей Кубани обратиться в Министерство культуры Краснодарского края из-за «сатанинских обрядов» на концертах певицы Ольги Бузовой. По его мнению, если кто-то из представителей мира шоу-бизнеса начинает откровенно переходить морально-этические и нравственные нормы, то граждане в полном праве писать обращения даже прямо в комитет по культуре парламента.

Вообще, эту «бесовщину», конечно, следует угомонить. Ведь именно через такие перформансы нашему населению и закладывается в сознание разного рода «чертовщина», — заявил Соловьев.

По словам депутата нужно в срочном порядке, возродить русскую культуру, народную скромность и традиции.

Иначе ничего хорошего от будущего ждать не стоит, — резюмировал парламентарий.

Ранее Бузова предупредила своих поклонников об отъезде из России. Она написала, что покинет страну на полтора месяца. Певица призналась, что чувствует вину из-за заброшенного канала, но оправдала это плотным графиком. Все силы певицы были направлены на шоу «Вот она Я!», которое прошло в начале месяца в «Крокус Сити Холле».