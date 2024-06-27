Уголовное дело, отношение к СВО и уехавшим артистам: как живет Шахназаров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело на российского режиссера Карена Шахназарова. Что об этом известно, что постановщик говорил об СВО и уехавших артистах?

Из-за чего на Шахназарова завели дело на Украине

Офис генерального прокурора Украины Андрея Костина сообщил, что Шахназарова подозревают в «оправдании вооруженной агрессии».

«Пользуясь популярностью и авторитетом в медиа, „систематически высказывал свою позицию в поддержку государства-агрессора“», — говорится в сообщении.

По данным офиса генпрокурора, досудебным расследованием дела занимается Служба безопасности Украины.

Народный артист России Карен Шахназаров в беседе с NEWS.ru заявил, что его не волнует факт возбуждения против него уголовного дела на Украине. При этом кинодеятель поинтересовался, что ему могут предъявить с юридической точки зрения, так как он не совершал никаких преступлений.

«Я ничего об этом не думаю. Мне абсолютно все равно, что они там возбудили. Хотя мне интересно, что они могут мне предъявить с юридической точки зрения. Уголовное дело подразумевает какое-то преступление. Если человек кого-то убил, ранил. Я ничего подобного не делал. Да, я поддерживаю свою страну», — высказался режиссер.

Шахназаров посоветовал Генпрокуратуре Украины задуматься над теми преступлениями, которые совершил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, украинский лидер убил сотни людей, в том числе детей, женщин и стариков.

«Он и его команда — преступники, их надо судить. Вот, собственно, против этого я и борюсь всеми силами, которые у меня есть. Возможно, они ничтожны, но есть. Зеленский мало чем отличается от Гитлера, его преступления вполне сопоставимы с преступлениями тех, кто сидел на скамье подсудимых Нюрнбергского процесса», — заключил Шахназаров.

Что Шахназаров говорил об СВО

Режиссер выступил в поддержку спецоперации и действий российских властей. В одном из интервью он выразил уверенность, что в сложившейся ситуации правда на стороне России.

«У меня нет сомнений, что правда на нашей стороне», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Он считает, что Россия в 1991 году, после распада СССР, «совершила идеалистический поступок», отдав республики бывшего Союза. По его мнению, спецоперация была неизбежна.

«Они захотели жить отдельно. И мы согласились строить новый мир, без войн и военных союзов. И что мы получили? Ну, все уже знают — расширение НАТО. Я хочу, конечно, чтобы Россия выиграла. Но я хочу, чтобы оставалась перспектива возрождения диалога между Россией и Украиной», — высказался сценарист.

В конце февраля текущего года Шахназаров перед посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что результат спецоперации изменит весь мир.

«Ситуация с СВО — это все-таки самое важное. От этого все зависит, ее нельзя отделять от внутренней и внешней политики. Мы все надеемся, я, во всяком случае, уверен, что никакой альтернативы нет, кроме выигрыша в этом конфликте. От этого будет зависеть все остальное, потому что это изменит весь мир. И конечно, позиция России от этого будет: и внутренняя, и внешняя политика. Мне кажется, что это ключевой момент сегодня», — сказал Шахназаров в беседе с РЕН ТВ.

Как Шахназаров относится к уехавшим артистам

Шахназаров отмечал, что его мало волнует отъезд звезд за границу. Он выразил мнение, что это не является «принципиальной потерей» для страны.

«Это их решение. Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная потеря для России. Я не хочу их обидеть. И если я уеду, Россия переживет. Мы приходим и уходим, а Россия остается. Она больше, чем любой человек», — говорил режиссер.

Также он подчеркивал, что не стоит вырезать из фильмов актеров, которые высказались против спецоперации или уехали за границу.

«Быть ли им в кино? Почему нет? Я не сторонник, чтобы вырезать актеров. Что теперь? Хорошая картина „9 рота“ была. Что, вырезать и испортить картину? Я не считаю это правильным», — констатировал Шахназаров.

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