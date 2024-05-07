Угодившие в скандал из-за ВСУ барды Никитины хотят вернуться в Россию «ХНС»: барды Никитины могут вернуться в Россию летом

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Татьяна и Сергей Никитины

Telegram-канал «Хуже и не скажешь» сообщает, что барды Сергей и Татьяна Никитины, раскритиковавшие РФ после начала СВО, могут вернуться в Россию. По данным канала, сейчас пара находится в Испании, однако может появиться на родине в июле.

В публикации указано, что возвращение бардов домой связано с плохим самочувствием Татьяны. Канал пишет, что музыканты дали 11 концертов и, по словам Сергея, «чувствуют себя вымотанными». Также СМИ со ссылкой на слова артиста утверждает, что супруги вернутся домой при условии, что «тучи рассеются». Канал уточнил, что супругов тревожат сообщения в прессе об их семье.

Ранее актриса Яна Поплавская сообщила, что знаменитые в СССР барды Сергей и Татьяна Никитины, исполнявшие такие хиты, как «Большой секрет для маленькой компании» и «Под музыку Вивальди», перечисляют гонорары на помощь Украине. Она обратила внимание на анонс фестиваля с участием антироссийски настроенных артистов. В нем, по словам Поплавской, помимо актрисы Чулпан Хаматовой, поэтессы Веры Полозковой и певицы Манижи, были заявлены и барды Никитины.

После этого Никитины опровергли слухи о финансировании Вооруженных сил Украины. На официальном сайте музыкантов говорится, что появившаяся в Сети информация об этом — «злонамеренная ложь и клевета».