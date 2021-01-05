Уэст и Кардашьян могут развестись из-за измены рэпера с мужчиной

https://static.news.ru/photo/344c56d4-50e9-11eb-82ef-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото: ImageSpace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Блогеры в TikTok распространили слух, согласно которому рэпер Канье Уэст и модель Ким Кардашьян решили оформить развод из-за того, что музыкант изменил жене с мужчиной. Предполагаемая связь на стороне у артиста была с открытым геем, певцом и стилистом Джеффри Старом.

Ранее стало известно, что звёздная пара, поженившаяся в 2014 году и воспитывающая четверых детей, собралась разводиться. Как рассказал источник, к настоящему моменту Кардашьян уже начала вести переговоры по делу о разводе с адвокатом Лорой Вассер, которая занимается разбирательствами с участием знаменитостей.

Вокруг вероятного развода множится всё больше и больше ничем не аргументированных домыслов. Один из них гласит, что Уэст изменил Кардашьян с мужчиной. И именно нетрадиционная интрижка на стороне стала причиной разрыва. Сам Стар, которого блогеры записали в любовники рэпера, отреагировал на появление слухов в соцсети, заявив, что собирается пойти на воскресную службу. Так стилист намекнул на религиозные мероприятия, в которых участвует музыкант.

Отмечается, что нет никаких доказательств того, что Уэст и Стар вообще когда-либо встречались, пишет Insider.

Как ранее передавал NEWS.ru, Канье Уэст и модель Ким Кардашьян, которые, по слухам, находятся на грани развода, обменялись очень дорогими подарками на Рождество. Праздник они встретили в кругу семьи. Об этом журналистам сообщил информированный источник.