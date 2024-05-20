Уехавшую в США актрису Марину Орлову решили оставить без дома Уехавшая в США актриса Орлова рассказала, что ее хотят лишить дома в Пятигорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Орлова

Актриса Марина Орлова рассказала в соцсетях, что ее хотят лишить права собственности на дом в Пятигорске. По ее словам, суд вынес решение не в ее пользу. Артистка уже несколько лет живет в США.

Я предъявила все доказательства, но суд вынес решение не в мою пользу. На этом пока все, — заявила Орлова.

Она отметила, что дом пытается отсудить бывший муж ее сестры. Актриса утверждает, что земля ему на самом деле не нужна — он хочет получить деньги. Орлова назвала действия мужчины шантажом. Конфликт начался после развода, экс-супруг женщины посчитал, что имеет право на половину дома, и претендует на него как на совместно нажитое имущество.

Марина Орлова родилась и выросла в Пятигорске, затем перебралась в Москву. Построив карьеру актрисы, в 2021 году она вышла замуж за Георгия Кирьянова, пара обосновалась в Лос-Анджелесе. Там она родила двоих детей — сына Леонардо и дочь Оливию.

Ранее уехавшего из России актера Андрея Бурковского заметили на Каннском кинофестивале во Франции. 19 мая состоялась премьера фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова. Бурковский вышел на красную ковровую дорожку в компании съемочной группы режиссера. В титрах фильма указано имя Марии Машковой, однако актриса не присутствовала на мероприятии.