Уехавший в Дубай блогер задолжал российской налоговой SHOT: блогера Влада A4 разыскивают в России за долги по налогам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что российские приставы разыскивают 27-летнего белорусского YouTube-блогера Влада A4, также известного как Влад Бумага, за долги по налогам. По данным канала, на уехавшем в Дубай блогере висят четыре неоплаченных дорожных штрафа и долг перед налоговой почти на 300 тысяч рублей.

По данным SHOT, Бумага ежемесячно зарабатывает около одного миллиона долларов на своем контенте в соцсетях, а годовой оборот его компаний за прошлый год превысил 455 млн рублей. При этом, как уточняет канал, блогер несколько месяцев путешествует за границей, а недавно остановился в Дубае со свой возлюбленной Юлей Годуновой.

Ранее стало известно, что молодые люди ждут ребенка. A4 опубликовал в своих соцсетях фото, где девушка находится на последних месяцах беременности. Коллеги и поклонники поздравили Влада с тем, что он впервые станет отцом.

Перед этим Бумага сообщил о планируемой коллаборации с российским певцом Филиппом Киркоровым. По его словам, на совместную работу его вдохновил гардероб артиста, который он назвал «явлением». Блогер отметил, что ему хочется показать всем, что такое гардероб Киркорова. После этого Киркоров выложил фотографию с Владом Бумагой, указав в подписи, что у него в гостях побывал «король YouTube».