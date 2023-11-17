Уехавший из России комик Овечкин рассказал, сколько зарабатывал в Москве Комик Овечкин: до эмиграции в Москве я мог зарабатывать до 250 тысяч рублей

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Илья Овечкин

Уехавший в Грузию комик Илья Овечкин рассказал в подкасте своего коллеги Дмитрия Романова «Сила Мысли», что при плотном графике мог зарабатывать в Москве по 250 тысяч рублей в месяц на стендапе. Он отметил, что за одно выступление ему платили примерно пять тысяч рублей, но плотный график не позволял готовить новый материал.

Бывали месяцы, когда я, не будучи медийным, мог на живых выступления сделать четверть миллиона. Но я умирал. Это было по пять тысяч рублей за выступление. Это были платные номера с лучшим материалом. <...> До эмиграции я зарабатывал относительно стабильно и у меня цифры сильно вверх шли, — рассказал Овечкин.

Стендапер отметил, что комик «средней руки» в среднем за месяц мог зарабатывать в Москве около 100 тысяч рублей, даже не имея медийной узнаваемости. То, что комик зарабатывает в Грузии, он пытается вложить в техническую часть шоу, которую также можно сдавать в аренду. Сумму своих доходов Овечкин не назвал.

Я зарабатываю в эмиграции деньги, и я их сразу реинвестирую. Как только я заработал первые деньги тут, я сразу купил камеры, объективы, свет, и сейчас я их сдаю в аренду, — поделился комик.

Овечкин покинул Россию после начала СВО, обустроившись с коллегами по московскому стендапу в Грузии. Там они открыли Bukhari Stand-Up Club, на базе которого начали работу над YouTube-каналом Comigration. На канале публиковались представители юмористического жанра, уехавшие из России. В июле Овечкин с коллегой Арианой Лолаевой записали подкаст с украинскими комиками Женей Бабковым и Яной Лютой.

30 октября основатель шоу Stand Up на ТНТ, комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловал решение Минюста РФ о признании его иноагентом. Комик был внесен в реестр иностранных агентов 1 сентября. По информации Министерства юстиции, комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».