Уехавший из России актер Трескунов задолжал за недвижимость в Москве Уехавший в Израиль актер Трескунов задолжал более 10 тысяч рублей за ЖКУ

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Семен Трескунов

Суд обязал актера Семена Трескунова (признан Минюстом РФ иноагентом), известного по сериалу «Ивановы-Ивановы», выплатить долг за коммунальные услуги за квартиру в Москве, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Артист должен заплатить более 10 тысяч рублей.

Решением мирового судьи судебного участка 340 района Восточное Дегунино города Москвы с должника — Трескунова Семена Алексеевича в пользу взыскателя ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» взыскана задолженность по оплате коммунальных услуг в размере более 10 000 рублей, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, Трескунов прошел репатриацию в Израиль в сентябре 2021 года. Вместе с женой Анитой Ахмадуллиной он весной 2022 года сначала перебрался туда из России, а потом переехал в Испанию, где собирался продолжить актерскую карьеру, но столкнулся с отсутствием предложений.

В своих соцсетях Трескунов не сообщал об обстоятельствах своей жизни за рубежом. При этом говорил, что рассматривает различные варианты заработка: в частности, собирался открывать курсы актерского мастерства при отсутствии театрального образования. Кроме того, артист писал, что может придумывать концепции для музыкальных клипов, заниматься копирайтингом, организовывать творческую работу команды, управлять людьми и многое другие. Трескунов согласен как на полный рабочий день, так и на фриланс.