Уехавший из РФ звезда «Ивановых-Ивановых» ищет деньги на существование Актер Трескунов объявил, что ищет работу за рубежом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семен Трескунов

Актер Семен Трескунов, известный по сериалу «Ивановы-Ивановы», сообщил, что ищет работу за рубежом. Он написал в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что этот день его «настиг». По словам Трескунова, ему нужны деньги, которые позволять существовать дальше.

Этот день приближался как мог, дышал в спину, хватал за руки, я вырывался, отбегал, прятался, а он все настигал и настигал — и вот настиг! Я в поисках работы, которая позволила бы мне существовать и дальше, — написал Трескунов.

В публикации актер перечислил свои умения. Так он написал, что может придумывать концепции для музыкальных клипов, заниматься копирайтингом, организовывать творческую работу команды, управлять людьми и многое другие. Трескунов согласен как на полный рабочий день, так и на фриланс. По словам знаменитости, работа актера для него больше неактуальна. Известно, что он проживает в Испании.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко заявила, что уехавшему из России Трескунову не нужно возвращаться в страну. Депутат объяснила, что знаменитости не должны приезжать обратно лишь из-за желания заработать деньги.