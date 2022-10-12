Уехавшие из России Пугачева и Земфира встретились в Израиле

Фото: Alexei Pantsikov/Russian Look

Земфира

Рок-исполнительница Земфира сообщила в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) о встрече с певицей Аллой Пугачевой на концерте в Тель-Авиве. Она опубликовала совместную фотографию с Пугачевой, указав, что та посетила ее концерт в рамках европейского тура в поддержку альбома Borderline.

Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе — певицы нашей страны, — написала Земфира.

Ранее Пугачева сообщила о том, что находится в Израиле, поблагодарила поклонников за оказанную поддержку и пообещала молиться за них. Другая ее публикация вызвала скандал: в ней певица обрадовалась ненависти со стороны тех, «кого она всегда терпеть не могла», и заявила, что те «были холопами, а стали рабами», при этом не уточнив, кого конкретно имеет в виду. В ответ глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить публикацию певицы на предмет возбуждения ненависти и вражды.

В начале июля среди промоутеров стал распространяться список, где указаны артисты, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В нем оказались более 30 исполнителей и музыкальных групп, в том числе «Кровосток», Нойз МС, группы «ДДТ», «Машина Времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», рэпер Оксимирон, певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие. Все эти исполнители отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля.