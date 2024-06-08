Уехавшие артисты, слухи о разводе с Собчак: как живет Богомолов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Константин Богомолов на полях ПМЭФ высказался об уехавших из России людях. Как постановщик к ним относится, что за слухи ходили о его разводе с журналисткой Ксенией Собчак?

Что Богомолов сказал об уехавших из РФ

Супруг Собчак заявил: ему все равно, что происходит с людьми, которые уехали из России. При этом он упомянул певца Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Богомолов добавил, что ничего не испытывает к уехавшим артистам, кроме «некоторой брезгливости», когда они агрессивно высказываются против России и ее граждан.

«Мне, честно говоря, абсолютно все равно, что произойдет с Андреем Макаревичем или с кем-то еще из этих людей. Вот абсолютно все равно», — заявил режиссер.

Ранее он рассказал, что «либеральный обком» начал писать гадости исполнителям ролей в его новом спектакле. По словам Богомолова, в числе злопыхателей и уехавшие артисты, которым сложно смириться с тем, что после их эмиграции жизнь в стране продолжается.

«Трудно, когда ты покинул страну, смириться с тем, что жизнь в стране идет и развивается. Трудно принять, что талантливое и умное не обязательно должно быть тех же взглядов, что и ты. И вообще, что жизнь после тебя есть. <...> Так что собаки лают — караван идет. А вообще подобные вещи закаляют молодого режиссера, потому что режиссер должен быть устойчив и пуленепробиваем, должен идти сквозь все оскорбления и тыкания пальцами», — заявил кинематографист.

Режиссер также отметил, что его новые постановки подвергли критике и ряд СМИ, работающих на Западе. При этом Богомолов подчеркнул, что его артисты играют за небольшие деньги, зато в радость: «для своего зрителя, в родном доме».

«Некоторые СМИ, которые „оттуда“ вещают, сделали репортажи о наших спектаклях, в тональности которых — „ай-ай-ай, какой кошмар, наши молодые талантливые ребята, которые когда-то составляли надежду русского театра, теперь работают с этим Богомоловым на государственном проекте, они нас предали“. Кого они предавали? Под чем они подписывались и на чем клялись?» — заключил Богомолов.

Незадолго до высказывания режиссера его раскритиковала покинувшая РФ актриса Чулпан Хаматова. Она назвала Богомолова «неумным и неэмпатичным».

Что еще Богомолов говорил на полях ПМЭФ

Худрук Театра Романа Виктюка раскритиковал современную молодежь, которая, по его мнению, слишком хрупкая и ломкая. По его словам, образование сейчас строится под запрос, а поступающим нужен комфорт, однако это опасно. В связи с этим Богомолов предложил вернуть «тоталитарный тренд».

«Я вижу, какие они ломкие, хрупкие, ищущие комфорта, защищающиеся. Я помню, что у меня с первого курса была адова атака, это была серьезнейшая атака на меня по поводу того, что я не соответствую, я не могу, у меня не получается, что я недостаточно образован, недостаточно требователен, не имею вкуса, не имею понимания профессии. Я убегал плакать на верхний ярус театра Маяковского, возвращался. Это было гигантское преодоление. В этом преодолении закалялась сталь», — рассказал Богомолов.

По его словам, мир — это джунгли. Здесь будут драки и бесконечная борьба, в которой нужно учиться отстаивать себя и не ломаться, добавил Богомолов.

Кроме того, постановщик затронул тему искусственного интеллекта. По его мнению, ИИ не способен заменить человека в искусстве. По его словам, нейросеть может производить имитационный контент — и не искусство, и не творчество, однако у него отсутствует способность совмещать в себе радикальные противоречия, «ген разрушения», который и есть настоящий источник произведений.

«ИИ — это хороший инструмент, но все зависит от запроса: какой запрос, такой и инструмент мы выбираем. ИИ может производить имитационный контент — и не искусство, и не творчество, но ИИ никогда не зайдет на ту необъяснимую человеческую природу, которая может совмещать в себе радикальные противоречия, из которых и рождается зона искусства и цепляющие нас вещи», — заявил Богомолов.

По его мнению, людей цепляют противоречия, шероховатости, дисгармония. К примеру, смысл осуществления пребывания человека в этом мире неясен, отметил режиссер.

Правда ли, что Богомолов разводится с Собчак

В прошлом году в Сети распространились слухи о возможном разводе журналистки и режиссера. Сплетни подогрело и предсказание экстрасенса Ниониллы Николюк.

«Союз Ксении и Богомолова, к сожалению, подходит к концу. На тонком плане их фантомы уже смотрят в разные стороны, что говорит о скором расставании. При этом официальный брак еще может длиться какое-то время, до момента необходимости официального расторжения», — отмечала она.

Окружающие и ранее считали, что брак Собчак и Богомолова является гостевым. Кроме того, хейтеры негативно отнеслись к раздельному бюджету пары, о плюсах которого рассказывала сама светская львица.

Правда, уже в сентябре Богомолов разместил романтичный пост, прикрепив фотографию с Собчак. По его словам, тогда пара отправилась в совместное путешествие.

«4 года назад К + К отправились в путешествие. Самое непродуманное и самое бесцельное, но самое интересное и прекрасное. Четыре года любви и вся жизнь впереди», — писал Богомолов.

В ноябре пара впервые после продолжительной паузы появилась вместе на публике. Супруги пришли в кинотеатр «Москва» на премьеру криминальной ироничной мелодрамы «Кеша должен умереть».

В начале апреля 2024 года Собчак уехала вместе с сыном от Максима Виторгана Платоном из России. С подписчиками она поделилась, что поехала в Дубай.

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