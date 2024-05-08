Уехавшего на Сейшелы Прилучного осудили из-за спора об алиментах Поклонники назвали мерзостью желание Прилучного снизить размер алиментов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Прилучный

Поклонники назвали мерзостью и низостью желание актера Павла Прилучного оспорить размер алиментов на двоих детей от первого брака с Агатой Муцениеце. Новость о том, что подавший на обжалование решения суда Прилучный уехал с супругой Зепюр Брутян на Сейшелы, собрала сотни гневных комментариев. Некоторые зрители иронично называют Прилучного «отцом года» и желают, чтобы дети не принесли ему стакан воды в старости.

Папа года, просто смех! Как можно лишать родных детей денег на содержание? Совесть вообще есть у человека? Что уж говорить о простых мужиках, которые детей бросают, если звезды на виду у всей страны так поступают. Сам на Сейшелах загорает, а детей денег хочет лишить. Мерзость! — написала в комментариях Марина Захарченко.

Подписчица Виктория Кон считает, что Прилучный должен платить детям треть своих доходов, потому что эти деньги могут пойти на покупку для них жилья и оплаты учебы в будущем. Зритель Николай Романов уверен, что Муцениеце не балует себя дорогими сумками и дизайнерскими нарядами, поэтому Павлу не стоит бояться, что она потратит алименты на себя.

Если бы Агата не работала и сидела на его шее, прикрываясь детьми, то можно было возмущаться. Но она пашет и сама хорошо зарабатывает. А алименты требует не потому что ей детей нечем кормить, а потому что так положено по закону и по совести, — высказала свое мнение Тамара Петровская.

Ранее Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Представитель суда подтвердил эту информацию. Там отметили, что ответчик посчитал вердикт инстанции незаконным и необоснованным.

В конце апреля стало известно, что суд частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному, касающийся алиментов на их детей. Известно, что ранее артистка требовала, чтобы экс-супруг отдавал 30% своего заработка на нужды наследников до 2031 года, пока старшему ребенку Тимофею не исполнится 18 лет. После наступления совершеннолетия сына сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери Мии. Позже актриса назвала решение московского суда «красивой победой».