Дочь Тимати раскрыла, о чем мечтает Дочь Тимати Алиса рассказала о мечте уехать в США и стать актрисой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рэпер Тимати

Дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой Алиса призналась, что мечтает уехать в США. В YouTube-шоу «Пин-Код Звезды» 10-летняя девочка уточнила, что хочет стать успешной киноактрисой.

Когда я вырасту, уеду в США, стану актрисой. Хочу в Америке побыть хотя бы пять лет. <...> В кино разные локации, миллиард дублей. Если у тебя ошибка, ты можешь переснять, есть шанс. А вот в театре если ошибся, то уже ошибся, — объяснила Алиса.

Бабушка девочки Симона Юнусова удивилась словам внучки. Она обратила внимание, что до сих пор Алиса грезила о Франции или Южной Корее. Женщина добавила, что выступает против того, чтобы у ребенка был какой-либо приоритет. По ее словам, она всегда подчеркивает, что достижения Тимати — его, а Алису ждет свое успешное будущее.

Ранее мать Тимати высказалась по поводу интервью его бывшей спутницы Алены Шишковой журналистке Надежде Стрелец. Женщина до сих пор тепло отзывается об Алене, и ее возмутили «бестактные вопросы», которые задавались девушке. Она призналась, что смотреть на это было «брезгливо».

Симона Юнусова посетовала, что после интервью ей стало совсем грустно. Она задалась вопросом, куда делись профессионалы, которых интересно слушать. Ее также возмутило, что в программах все чаще подается только «чернуха», за которой невозможно увидеть человека.