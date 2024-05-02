«Удочерим всех»: Стас Михайлов рассказал о внебрачных детях от фанаток Стас Михайлов предлагает пройти ДНК-тест заявившим о внебрачных детях фанаткам

Фото: Сергей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Певец Стас Михайлов в документальном фильме «Чего хотят женщины? Секрет успеха Стаса Михайлова» на YouTube рассказал, что поклонницы часто пытаются привлечь его внимание необычными способами: объявляют о внебрачных детях и представляются астральными женами. По словам артиста, в этом случае его директор предлагает женщинам прислать волосы и провести ДНК-тест. Михайлов подчеркнул, что пока никто из фанаток не согласился пройти процедуру.

Одна представляется астральной женой, которая живет там где-то в каком-то городе. Другие уверяют, что воспитывают детей... Примем, усыновим, удочерим всех. Пожалуйста, волосики [на анализ] пришлите, — пояснил певец.

Ранее Михайлов назвал певицу Аллу Пугачеву великим человеком. Он добавил, что любому исполнителю, который испытывает проблемы с голосом, надо найти в себе силы и уйти со сцены. Михайлов также подчеркнул, что никогда через прессу не давал оценку кому-либо из коллег, публично не говоря о них ничего плохого.

В марте Михайлов выразил мнение, что все артисты, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно. После Пугачева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, в котором прокомментировала заявление Михайлова. По мнению певицы, уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми» и не собираются возвращаться в Россию. Она также предложила Михайлову «зарабатывать, пока может».