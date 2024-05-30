«Удерживают насильно»: Анфиса Чехова высмеяла грустную Боню в Каннах Анфиса Чехова назвала грустным взгляд Бони на фото в Каннах

Фото: DGP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Боня на вечеринке amfAR Gala в Каннах

Телеведущая Анфиса Чехова написала ироничный комментарий под снимком блогера Виктории Бони в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на красной дорожке во время Каннского кинофестиваля. Знаменитость отметила грустный взгляд коллеги и попросила моргнуть, если ее удерживают в Каннах насильно.

Такой грустный взгляд. Вика, мигни, если они тебя удерживают в Каннах насильно, — предложила Чехова.

Ранее сообщалось, что Боня уехала из России после девяти месяцев ожидания ВНЖ в Монако и сразу отправилась на вечеринку к голливудскому актеру Жан Клоду Ванн Даму в рамках Каннского кинофестиваля. Она назвала Монако своим домом и подчеркнула, что здесь у нее «все организовано» на высшем уровне. Боня также показала засохшие растения в съемной квартире и пояснила, что без нее они погибли.

Позже блогер опубликовала видео, на котором танцует под латиноамериканскую музыку на вечеринке Ван Дамма, которую он организовал на яхте.

До этого Боня призналась, что несколько лет жила не в Монако, а на территории Франции. Она заявила, что путаница с местом жительства стала причиной проблем с получением визы Монако. Боня подчеркнула, что ей потребовалось девять месяцев для оформления документов.