«Пропаганда ничтожных поступков»: Бузова о сериале «Слово пацана»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова раскритиковала в своем Instagram (деятельность в России запрещена) сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам телеведущей, он пропагандирует «ничтожные поступки».

То, что все подражают, используют этот сленг, меня немножко пугает, если честно. Своим бы детям я запретила смотреть однозначно! Хочется, чтобы показывали, что так, как делают герои, нельзя! Это путь в никуда, — написала Бузова.

По словам телеведущей, подростки могут начать подражать персонажам сериала. К тому же певица не согласилась с принципом «пацаны не извиняются». Она подчеркнула, что мужчина должен уметь признавать свою неправоту.

Сначала пришел этот парень, Адидас, и я подумала: «Наконец-то хороший герой!» Он говорит, что ногами нельзя бить, и они все равно бьют ногами... Просто пропаганда ничтожных поступков! — заключила Бузова.

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал сериал «очень мощной картиной», которая «основана на исторической правде», поэтому, по его мнению, ее нужно демонстрировать любой аудитории. Режиссер подчеркнул, что опасения, что «Слово пацана» дурно повлияет на молодежь, бессмысленны. Он указал, что «никто не всполошился», когда выходили фильмы про «всякую гламурную мерзость цветную, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari».

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» был снят по мотивам книги «Криминальный Татарстан». Он вызвал в республике наиболее негативную реакцию. Глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал запретить сериал к показу за «романтизацию преступной эстетики». С аналогичными призывами к Роскомнадзору выступили детский омбудсмен республики Ирина Волынец и депутат Госдумы Нина Останина.

В официальном ответе Роскомнадзор сообщил, что не выявил нарушений в сериале «Слово пацана» и поводов запрещать его к показу нет.