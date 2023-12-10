«Удержаться бы»: Киркоров заявил, что пик его славы уже прошел Киркоров заявил, что пик его славы уже прошел

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что пик его славы уже славы. Как заявил певец в подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube, ощущение публичного одиночества возникает у каждого артиста, и иногда даже в разгар самых интересных событий, и главное — удержаться около пика славы и не катиться вниз.

Ощущение публичного одиночества у каждого художника, у каждого артиста, бывает в разгар самых интересных событий, а может и на пике славы. У меня на пике славы, конечно, [уже было], я же не могу [быть] всю жизнь сенсацией. Главное — удержаться и не идти вниз, — отметил артист.

Ранее Киркоров также сравнил себя с актером театра и рассказал о рождении образа короля российской поп-эстрады. Отвечая на вопрос, не стирается ли из-за такого образа его личность, певец подчеркнул, что кто-то получает главные роли, а другим приходится играть в массовке. По словам Киркорова, когда он надевает концертные костюмы, то сразу превращается в тот образ, который придумал много лет назад и в котором хочет быть на сцене.

Артист отметил, что первые его песни напоминали сочетание творчества Майкла Джексона и Элвиса Пресли. Киркоров заявил, что именно он привнес этот жанр в Россию и адаптировал его под отечественную эстраду.