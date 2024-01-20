«Учитесь падать»: Барецкий рассказал о своем новом онлайн-шоу Барецкий планирует запустить шоу, в котором будет учить людей падать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий планирует запустить новое шоу, в котором он будет учить людей правильно падать. В интервью NEWS.ru артист подчеркнул, что надо уметь падать не только на лед, но и морально.

Я бы потянул любое шоу на ТВ. Но меня не зовут, а я бы вытянул любое шоу. Я скоро сделаю свое шоу — «Учитель падать». Учитесь падать, <...> вот я с лестницы упал — знаменитое видео. Я буду учить людей падать, не только физически, но и в этом плане тоже. Гололед кругом, снег не убирают вообще, видимо, запчастей нет. Я научу людей падать на снег или падать морально, когда кто-то оскорбил, а ты должен подняться. Даже нет, просто упасть, но не разбиться, не травмироваться, не покалечиться, — заявил он.

Барецкий добавил, что шоу планируется запустить в интернете, так как на федеральном канале ему этого сделать не дадут. Тем не менее от планов прорваться на федеральный канал он не отказывается.

Ранее Барецкий заявил NEWS.ru о готовности сразиться на ринге с известными медийными личностями, в том числе с певцами Филиппом Киркоровым и SHAMAN, а также с юмористом Александром Гудковым. Он отметил, что ему интересны спарринги с «драйвовыми». Он также подчеркнул, что мог бы сразиться и с SHAMAN, который ему симпатичен. Кроме того, шоумен готов к спаррингам и с Олегом Газмановым, а также с остальными «драйвовыми».