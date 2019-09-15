https://static.news.ru/photo/f6ca1c64-d76e-11e9-a377-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Народный артист России Авангард Леонтьев, у которого на курсе в Школе-студии МХАТ училась Анастасия Заворотнюк, рассказал, что думает о её болезни. Он сообщил, что ни один человек не подтвердил ему слухи об онкологии у актрисы, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ.

Я весь день прозваниваю наших общих знакомых — никто из тех, на чьи слова можно было бы положиться, о проблемах со здоровьем Насти не знает, — цитирует Леонтьева «КП».

При этом, добавил народный артист, он считает такую ситуацию «добрым знаком».

Если было бы что-то серьезное, эти люди наверняка были бы в курсе. Скорее всего, всё не так серьезно, как пишут. Шансы есть, — пояснил педагог Заворотнюк.

С ученицей он виделся последний раз пару лет назад на телевидении, в программе, где мастера искусств обсуждают методы работы со своими выпускниками.

Мы после выпуска всегда поддерживали связь, но в последнее время давно не созванивались, — сказал народный артист.

Ранее News.ru сообщал, что муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв и её мать экстренно приехали к ней в больницу. Вечером 14 сентября они были серьёзно взволнованы.