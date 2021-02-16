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Шоу-бизнес

Участников «Дома-2» заставили выселиться с площадки

20:17, 16 февраля 2021 48
Фото: dom2_tnt/facebook.com

Героям проекта «Дом-2» сообщили о том, что им необходимо выселиться с «телестройки». Об этом стало известно на собрании с руководителями съёмочного процесса.

Участникам шоу нужно освободить территорию и найти новое жильё до 18 февраля. Именно эта дата станет крайней для выезда со съёмочной площадки, сообщает Super.ru.

Причиной выезда с «поляны» стал срыв съёмок нового «Дома-2». Дело в том, что производственная компания не смогла договориться по финансированию шоу с телеканалом СТС Love, куда должен был переехать проект.

О том, что работа над «Домом-2» продолжаться не будет, канал ТНТ официально объявил 18 декабря. Произошло это из-за низких рейтингов, что привело к отказу рекламодателей от сотрудничества. В планах, однако, была возможность возобновить съёмки в середине февраля, но этого не произошло. Однако в начале февраля организаторы объявили о новом кастинге на «телестройку» и обещали, что программа вернётся в эфир с новыми участниками и в новом формате, сообщал NEWS.ru. 

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