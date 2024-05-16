Участники группы «Город 312» назвали лучших артистов на российской эстраде Участникам группы «Город 312» нравятся Анна Асти, Полина Гагарина и Краймбрери

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На Pre-party премии RU.TV один из основателей группы «Город 312» Дмитрий Притула и новая солистка коллектива Диана Макарова перечислили корреспонденту NEWS.ru имена отечественных музыкантов, которых считают самыми лучшими на российской эстраде. Притула сообщил, что ему очень нравятся Мари Краймбрери и Zivert. При этом оба признали, что сейчас на эстраде очень высокий уровень исполнителей.

Анна Асти, куда без нее, Полина Гагарина, она была моей наставницей на шоу «Голос». У нас вообще все крутые <...>, все талантливые, молодые, красивые и горячие, — заявила Макарова.

Ранее стало известно, что ведущей премии RU.TV, которую называют семейной, в этом году впервые станет актриса Агата Муцениеце, которая судится с коллегой Павлом Прилучным за алименты на детей. Пара поженилась в 2011 году, в браке родились двое детей.

Российский певец Григорий Лепс на Pre-party премии RU.TV рассказал, что против обучения своих детей за границей, так как они могут научиться всему в России. Однако он заявил, что пошел на поводу у большинства и не смог противостоять решению семьи. Кроме того, дети смогут привезти знания из-за рубежа домой, считает певец.

Певец Дима Билан заявил, что устает от пристального внимания к своей персоне. В кулуарах Pre-party премии RU.TV он сообщил, что любит уединяться.