Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Участники Евровидения поделились своим мнением об отмене конкурса. Об этом сообщает РИА Новости.

У меня с командой был отличный настрой. Подготовка шла хорошо, и, как и многие другие, я с нетерпением ждал конкурса. Однако сейчас есть нечто более важное: здоровье и благополучие каждого. Поэтому я полностью понимаю решение, которое было принято. Этот период я буду использовать, чтобы отдохнуть, и, надеюсь, будучи здоровыми, мы все дождёмся Евровидения, — привели сообщение участника из Голландии Жангю Макроя в агентстве.

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English Version: Hi everyone, Iâve just heard that the Eurovision Song Contest has been cancelled for this year and will be postponed to next year. It feels unreal, I was in such a good flow with my team. The preparations were going well and just as many others, I was looking forward to the contest. However, there's something way more important right now: everyone's health and wellbeing. So I completely understand the decision that has been made. I will use the upcoming period to rest and hopefully later this year, in good health, we can all look forward to a wonderful Eurovision Song Contest. Together with #TeamJeangu. Thank you AVROTROS for your support. For now, I'd like to wish you all strength and a good recovery for the people who are ill. Get well soon and take good care of each other! #StaySafe #Eurovision #ESC2020 #ESF2020 @songfestival.avrotros @omroepavrotros @eurovision

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Его мнение поддержали Ульрикке Брандсторп из Норвегии, Джон Мухарремай из Швейцарии, Алиция Шемплинская из Польши, Sandro с Кипра, Diodato из Италии, Саманта Тина из Латвии и Дамир Кеджо из Хорватии.

Певица из Болгарии Виктория выразила надежду, что участники исполнят свои песни на Евровидении в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что международный песенный конкурс «Евровидение» официально отменили. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах, но конкурс решили не проводить из-за угрозы распространения коронавируса.

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