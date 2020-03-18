https://static.news.ru/photo/6f805b70-6962-11ea-8aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Участники Евровидения поделились своим мнением об отмене конкурса. Об этом сообщает РИА Новости.

У меня с командой был отличный настрой. Подготовка шла хорошо, и, как и многие другие, я с нетерпением ждал конкурса. Однако сейчас есть нечто более важное: здоровье и благополучие каждого. Поэтому я полностью понимаю решение, которое было принято. Этот период я буду использовать, чтобы отдохнуть, и, надеюсь, будучи здоровыми, мы все дождёмся Евровидения, — привели сообщение участника из Голландии Жангю Макроя в агентстве.

Его мнение поддержали Ульрикке Брандсторп из Норвегии, Джон Мухарремай из Швейцарии, Алиция Шемплинская из Польши, Sandro с Кипра, Diodato из Италии, Саманта Тина из Латвии и Дамир Кеджо из Хорватии.

Певица из Болгарии Виктория выразила надежду, что участники исполнят свои песни на Евровидении в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что международный песенный конкурс «Евровидение» официально отменили. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах, но конкурс решили не проводить из-за угрозы распространения коронавируса.