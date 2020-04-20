Участникам шоу «Маска» грозят миллионные штрафы за разглашение тайны

https://static.news.ru/photo/9e628ab6-1c92-11ea-a062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look

Нарушившие договор участники шоу «Маска» должны будут выплатить миллионные штрафы. Об этом заявил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

У нас штрафы доходят до миллиона рублей, если человек нарушил условия договора и раскрыл тайну раньше времени, — приводит его слова телеканал.

По его словам, атмосфера тайны вокруг шоу обернулась для него сложностями в семье. Близкие обижаются на него из-за того, что он не может раскрыть им подробности проекта.

Вы знаете, из-за этого у меня дома проблемы. У меня там жена, мои дети, мама считают, что я предаю их, что не рассказываю, кто они, — пояснил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, телеведущая Оксана Фёдорова, которая приняла участие в проекте «Маска», рассказала о своём участии в самом секретном шоу. По её словам, по договору была 100-процентная секретность. К ней домой приезжали на машине, тайно её забирали и на месте съёмок сразу надевали маску, чтобы никто не узнал.