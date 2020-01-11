https://static.news.ru/photo/e2ea1d98-354c-11ea-b646-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Мясников Фото: miasnikov.s/instagram.com

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников заявил, что решил оставить карьеру юмориста и заняться съёмками коротких роликов.

Артист выложил в Instagram ролик, который он самостоятельно снял и смонтировал.

Решил бросить юмор. Буду снимать романтические ролики. Это у меня получается лучше. Пишите, кому что снять. Выезжаю, — заявил шоумен.

Пользователи призвали Мясникова не бросать юмор. По их мнению, талантливые люди могут заниматься несколькими делами одновременно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев прокомментировал слухи о закрытии шоу. Он опроверг эту информацию и пригласил зрителей на концерты. Исаев заявил, что коллектив успешно гастролирует по стране и в ближайшие годы закрываться не планирует.