Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников заявил, что решил оставить карьеру юмориста и заняться съёмками коротких роликов.
Артист выложил в Instagram ролик, который он самостоятельно снял и смонтировал.
Решил бросить юмор. Буду снимать романтические ролики. Это у меня получается лучше. Пишите, кому что снять. Выезжаю, — заявил шоумен.
Пользователи призвали Мясникова не бросать юмор. По их мнению, талантливые люди могут заниматься несколькими делами одновременно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев прокомментировал слухи о закрытии шоу. Он опроверг эту информацию и пригласил зрителей на концерты. Исаев заявил, что коллектив успешно гастролирует по стране и в ближайшие годы закрываться не планирует.
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