Участник шоу на ТНТ признался, что сидит в чате скуфов Комик Бурдашев заявил, что создал мужской чат для скуфов

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Александр Бурдашев

Участник команды КВН «Наполеон Динамит», финалист «Comedy Баттл» Александр Бурдашев (Шабанов) рассказал, как создать мужской чат для скуфов в выпуске шоу «Гуд Морнинг» на YouTube. По его словам, участники присылают друг другу виртуальные открытки на праздники и обсуждают необычное поведение президента США Джо Байдена.

«Мужики, я сейчас еду в Когалым, уголь взять кому?», «Как девчонок с 8 Марта поздравлять будем?», «Мужики, как выгляжу?» И такой весь в черном. «Мужики, желаю вам так же хорошо провести день, как Олимпиаду-2014», — гласят некоторые из сообщений в чате.

Бурдашев добавил, что участники чата думали о том, чтобы сделать его публичным. Однако из-за необходимости писать посты регулярно они отказались от этой идеи.

Психолог, сексолог Александра Миллер ранее объяснила, как можно распознать в мужчине скуфа. Специалист отметила, что у таких людей нет планов и амбиций. У скуфов нет цели, они ничем не интересуются. Эти мужчины не хотят читать, изучать новое, ездить в новые места. В начале отношений можно зафиксировать вялотекущий режим, когда парень готов разделить досуг с девушкой так, чтобы заказать пиццу и попить пиво.