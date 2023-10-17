Шоумен и участник КВН Сергей Сивохо находится при смерти.
Артиста, работавшего с президентом Украины Владимиром Зеленским, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни, поскольку у него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность.
Сергей Сивохо известен как шоумен, участник КВН и креативный продюсер студии «Квартал 95», одним из основателей которой является Зеленский. В 2019 году он пробовал стать народным депутатом от партии президента Украины «Слуга народа», но потерпел неудачу на выборах.
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