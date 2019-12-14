Участник шоу «Голос» Ив Набиев представил зрителем и жюри песню Ausländer немецкой группы Rammstein.
Подопечный Сергея Шнурова превратил рок-композицию в театральное представление. Он предстал в образе Зорро, чем удивил собравшуюся публику.
По словам Валерия Сюткина, номер был динамичным и артистичным. Зрители также высоко оценили талант исполнителя и его номер.
По-хорошему удивили! Именно таким и должен быть современный «Голос», — написал Арсен Стоян под видео.
Песня, превращённая в шедевр! Браво настоящему таланту! — прокомментировала @Albina F.
Ранее участник шоу «Голос» Даниил Королёв прокомментировал скандал, возникший якобы из-за его отказа пожать руку музыканту Валерию Сюткину. Он объяснил, что после объявления результатов настолько переволновался, что попросту не заметил одного из наставников, писал NEWS.ru.
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