Участник «Динамита» назвал самых красивых певиц России Певец Зудин назвал Валерию и Гагарину самыми красивыми женщинами России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Участник группы «Динамит» Илья Зудин на конкурсе Mrs. World Russia рассказал корреспонденту NEWS.ru, что считает одними из самых красивых женщин России певиц Валерию, Полину Гагарину и Ани Лорак. Он отметил, что каждая из них заслуживает титул Mrs. World Russia.

Ани Лорак, я думаю, заслуживает [титул Mrs. World Russia]. Полина Гагарина. Конечно же Лерочка, Валерия, которую я обожаю. Она безусловно красивейшая женщина и заслуживает всяческих наград, — сказал Зудин.

Ранее более трети россиян (34%) назвали Екатерину Климову самой красивой и талантливой актрисой страны, следует из результатов проведенного NEWS.ru интернет-опроса. 13% опрошенных в Сети граждан отдали предпочтение заслуженной артистке России Светлане Ходченковой. В число самых красивых и талантливых актрис РФ, по мнению россиян, также вошли звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд (8%), сыгравшая главную роль в «Мастере и Маргарите» Юлия Снигирь (7%) и известная по фильму «Географ глобус пропил» Елена Лядова (7%).

Кинопродюсер Михаил Курбатов в свою очередь заявил, что Светлана Ходченкова является самой красивой киноактрисой России. Он отметил, что образ артистки в фильме «Благословите женщину» поразил его.