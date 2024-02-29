Участницы группы «Фабрика» назвали старую «Фабрику звезд» неповторимой

Участницы поп-группы «Фабрика» во время беседы с корреспондентом NEWS.ru на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK» назвали музыкальное шоу «Фабрика звезд» неповторимым. Таким образом солистки ответили на вопрос о том, будет ли «Новая фабрика звезд» также успешна как первые сезоны передачи.

Это не может повториться, это было настолько уникальным. Это было незабываемо и, конечно, это уже не повторится. Безусловно [в «Новой фабрике звезд»] будут талантливые ребята. Мы надеемся очень сильно на креатив организатора, на креатив Тины [Канделаки], она не может не проявиться, — заявили певицы.

«Фабрика» — женская музыкальная группа, сформированная в ходе проекта «Фабрика звезд-1», которое вышло в 2002 году. Коллектив занял второе место, уступив победу группе «Корни». Продюсером трио выступил Игорь Матвиенко.

Первый выпуск реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» выйдет 3 марта. Наставниками шоу станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущей — Регина Тодоренко. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что передачу ждет успех благодаря формату и наставникам шоу. По его мнению, после выхода телепередачи на российской эстраде появятся новые звезды.