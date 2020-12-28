Участница телешоу подала в суд на ведущего Первого канала

https://static.news.ru/photo/74320174-49b7-11eb-a5dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: miskova.e/instagram.com

Одна из участниц телешоу «Мужское / Женское» на Первом канале модель Елена Миськова подала в суд на ведущего Александра Гордона за то, что он в эфире назвал её женщиной лёгкого поведения.

Инцидент произошёл ещё в 2017 году. В ходе одного из выпусков ток-шоу Миськова рассказала, что получает много внимания со стороны мужчин и мечтает выйти замуж за олигарха. В ответ Гордон заявил, что она — профурсетка, поскольку «спит с мужчинами за деньги и подарки».

По словам Миськовой, после эфира она столкнулась с травлей и с ней перестали общаться даже члены семьи. Дождавшись принятия Госдумой закона об уголовном наказании за клевету, она решила засудить ведущего, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 23 декабря. Он вносит изменения в статью 128.1 УК РФ (клевета). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы или штраф в размере 5 млн рублей — предусмотрен за клевету о совершении гражданином преступления сексуального характера и любого другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации двух убийств и покушении на убийство, намерен подать иск о клевете к телеканалу «Россия 24» из-за сюжета о его деле. Возмущение бывшего главы региона вызвало утверждение канала о том, что он якобы был вхож в криминальные круги и был известен в них как Доктор.