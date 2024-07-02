Участница группы Pussycat Dolls снялась в бикини в честь 46-летия Николь Шерзингер показала фигуру в бикини в честь 46-летия

Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press

Николь Шерзингер

В честь своего 46-летия главная участница музыкальной группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала подтянутую фигуру в бикини. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) певица опубликовала видео из бассейна на фоне заснеженных гор Швейцарии.

На кадрах артистка демонстрирует стройное тело в черно-белом купальнике. Под постом она поблагодарила себя за то, кем стала. На видео к ней подплыла девочка, но своих детей у Шерзингер нет.

С каждым моим вздохом я бесконечно благодарна за все, потому что это сделало меня женщиной, которой я являюсь сегодня, — подчеркнула Шерзингер.

На днях звезда фильма «Текст» и экс-супруга юмориста Гарика Харламова Кристина Асмус показала снимок с фотосессии на одном из водопадов Бали. В кадре она позирует в рваной кофте и черных трусах. Грудь артистки можно рассмотреть детально.

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