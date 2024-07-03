«Убрали из эфира»: Зарубина рассказала, как Пугачева испортила ее карьеру Зарубина заявила, чо Пугачева всегда завидовала певицам с сильным голосом

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица Ольга Зарубина

Певица Ольга Зарубина рассказала aif.ru, как по требованию Аллы Пугачевой песню «Так не должно быть», которую она впервые исполнила с Михаилом Боярским в 1979 году, вырезали из эфира «Песни года», после чего ее карьера пошла на спад. По словам Зарубиной, Примадонна оставила в программе лишь свою композицию «Лето». Артистка добавила, что Пугачева «относилась ревниво к талантливым людям с красивыми голосами, вокалом», и благодаря ее связям этих певцов «убирали из эфира из-за ее желания».

Если учесть, что у Пугачевой голос — порядка одной октавы, все становится ясно. Для вокала этого маловато. Ты должен уметь пользоваться всеми этими регистрами. Чтобы у голоса были разные краски. У Пугачевой, повторюсь, голос в одну октаву был. А у меня — две с половиной октавы. Драматургия у нее сильная, тут я не могу ничего сказать. Но вокал — это совсем другое. Вокал у Шамана, например. Это сила, мощь, яркость, — пояснила Зарубина.

Ранее стало известно, что Пугачева страдает из-за проблем с сердцем и сосудами. KP.RU сообщила, что на состоянии артистки негативно сказывается жара на Кипре, в связи с чем она планирует переехать в Юрмалу.



При этом врач-кардиолог Андрей Кондрахин предположил, что проблемы с сердцем у Примадонны мог спровоцировать сахарный диабет. По словам специалиста, при этом заболевании повреждаются стенки сосудов, также оно провоцирует нарушение микроциркуляции в сердце. Говоря об ухудшении состояния 75-летней исполнительницы, врач также обратил внимание, что жаркий климат действительно может усугубить состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.