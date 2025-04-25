У звезды «Каменской» нашли новообразование SHOT: у Сергея Никоненко нашли новообразование с подозрением на онкологию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Никоненко

Telegram-канал SHOT сообщил, что у актера Сергея Никоненко, известного по ролям в «Каменской» и «Гардемарины, вперед», нашли новообразование предстательной железы с подозрением на онкологическое заболевание. По его данным, артист сам обратился к врачам и был доставлен в стационар.

В разговоре с SHOT Никоненко подтвердил, что был у медиков по совету жены. Актер также признался, что иногда жалуется на скачки давления.

Ранее актер театра «Квартет И» Александр Демидов опроверг слухи об инвалидности из-за проблем с почками. Артист посоветовал оценивать его творчество, а не фейки о нем. По его словам, журналисты придумывают всякую ерунду. Демидов предположил, что им просто не о чем было писать.

До этого начальник отдела по связям с общественностью Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Ксения Дремова заявила, что у актера Олега Меньшикова нет онкологического заболевания. По ее словам, Меньшиков чувствует себя прекрасно. Она назвала распространившиеся слухи о проблемах со здоровьем чушью и бредом.

До этого «Газета.Ru» писала, что актер Сергей Белоголовцев, игравший в фильме «Духless», отменил свое участие во всех ближайших спектаклях из-за паралича левой руки и ноги после инсульта. По информации издания, 60-летний артист передвигается на инвалидной коляске при помощи близких.