У жены Оззи Осборна нашли коронавирус

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Супруга рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон сдала положительный тест на коронавирус. Об этом она рассказал на своей странице в Twitter.

Я хотела рассказать, что у меня положительный результат на COVID-19. После непродолжительной госпитализации в данный момент я выздоравливаю вдали от Оззи, — написала Шерон.

По её словам, у самого Осборна врачи коронавирус не обнаружили. Она также пожелала всем оставаться здоровыми.

I wanted to share Iâve tested positive for Covid 19. After a brief hospitalization, Iâm now recuperating at a location away from Ozzy (who has tested negative) while âThe Talkâ is on scheduled hiatus. Everyone please stay safe and healthy. — Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) December 15, 2020

Британская телеведущая, музыкальный продюсер и писательница Шэрон Осборн (в девичестве Шэрон Рэйчел Арден) познакомилась с будущим мужем в 18 лет. Они поженились 4 июля 1982 года. За время брака у них родились трое детей: Эйми (1983), Келли (1984) и Джек (1985). Особую известность Шэрон получила после выхода на телевидении шоу «Семейка Осборнов», рассказывающего о личной жизни рок-музыканта и членов его семьи.

Ранее NEWS.ru писал, что Оззи Осборн отменил американскую часть гастролей No More Tours II. Ему понадобилось отправиться на лечение в связи с болезнью Паркинсона.