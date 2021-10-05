У заразившейся COVID-19 Гузеевой ухудшилось состояние

Состояние госпитализированной с коронавирусом телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось, сообщает «КП». При последнем исследовании КТ у неё нашли 7% поражения лёгких, хотя, когда она поступала в больницу, лёгкие у неё были чистыми.

Это говорит об отрицательной динамике развития болезни, — утверждает источник в здравоохранении.

Врачи были вынуждены ввести Гузeевой препарат, который должен остановить развитие поражение лёгочных тканей. Данный медикамент должен предотвратить развитие «цитoкинового шторма», иногда развивающегося после заражения.

Отмечается, что препарат стоит дорого — oдна ампула обходится в 50 тысяч рублей, и используют его преимущественно для лечения тяжелобольных пациентов. Врачи надеются, что после процедур Гузеeвой станет легче.

Как сообщалось, Ларису Гузееву госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжёлом состоянии. Её доставили на скорой помощи в больницу № 40 в Коммунарке вечером 26 сентября.

Ранее невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов предположил, что негативно на здоровье Гузеeвой могло отразиться купaние в ледяной воде во время отдыха в Крыму.