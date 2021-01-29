«У всех будет шок»: Рудковская узнала автора статьи про болезнь сына

https://static.news.ru/photo/674e6492-6308-11eb-b11f-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Музыкальный продюсер Яна Рудковская узнала имя автора заказной статьи о болезни её восьмилетнего сына Саши от фигуриста Евгения Плющенко.

По её словам, обнародование личности составителя «мерзкого пасквиля» станет огромным шоком для многих. Сейчас, отметила Рудковская, автор буквально убегает от очной ставки с ней и супругом Евгением Плющенко.

Благодаря следствию мы узнали автора статьи (когда узнаете вы — у многих будет шок). Мы с супругом очень хотим очной ставки с «автором», но он очень боится с нами встречаться. Так вот, в рамках судебного процесса это всё равно произойдёт. Буду ходатайствовать, чтобы этот процесс был открытым и все видели лицо этого человека, — написала в Instagram продюсер.

Она подчеркнула, что старается выяснить имя заказчика статьи, чтобы вывести на чистую воду всех причастных. Рудковская считает, что через ребёнка пытались свести счёты с ней и Плющенко. Теперь она будет добиваться максимально строгого наказания для обидчиков.

Ранее стало известно, что восьмилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александру, известному по интернет-псевдониму Гном Гномыч, назначена судебно-психиатрическая экспертиза в рамках судебного процесса матери мальчика. Об этом рассказала Анна Бутырина, председатель Московской городской коллегии адвокатов, представляющая интересы Яны Рудковской в деле против журнала StarHit, который ранее опубликовал материал о якобы наличии у Гном Гномыча синдрома Аспергера.

Напомним, что продюсер судится с изданием StarHit. Не так давно в этом СМИ появилось мнение эксперта, который уверял, будто бы у сына знаменитости и прославленного фигуриста Евгения Плющенко синдром Аспергера, писал NEWS.ru.