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Шоу-бизнес

«У тебя классный муж – Ананас»: Киркоров поздравил Валерию на шоу «Маска»

20:59, 18 апреля 2021
Фото: instagram.com/fkirkorov

Полуфинальный выпуск шоу «Маска» начался с поздравления с днём рождения члена жюри, певицы Валерии. Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров назвал артистку честной, талантливой и справедливой.

Ты потрясающая мама потрясающих детей. У тебя классный муж — Ананас, а ты добрая фея Фиона, которая дарит всем любовь и радость, — заявил поп-король.

Валерия была очень тронута словами артиста. Она призналась, что все коллеги по шоу уже стали для неё семьёй. По случаю праздника — 17 апреля ей исполнилось 53 года — артистка оделась в «серебряное» платье, а на голову надела ободок с двумя «серебряными» вишнями.

Ранее муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что главным подарком для супруги в день рождения стал визит внучки Селин. Она пришла в красивом нарядном платье, и это был самый большой праздник для певицы. Сама артистка обратилась в социальных сетях у своей маме Галине Перфиловой. Она поблагодарила её за жизнь, веру и бесконечную любовь.

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